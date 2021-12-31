【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻 研究報告 14:18 2021/12/31 分享： 太陽能玻璃價格持續受壓，庫存天數多於29日，看似前景暗淡，不過，摩根士丹利指出情況已反映在價格中，下跌風險低，當未來太陽能玻璃模組需求回升、多晶硅價格修正，價格便會回升，看好洛陽玻璃股份 （01108） 及福萊特玻璃 （06865） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 穩外貿難度高 RCEP助華撮合近鄰 今日 穩外貿難度高 RCEP助華撮合近鄰 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 今日 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 智能供電全球所需! 今日 智能供電全球所需! 你可能感興趣 穩外貿難度高 RCEP助華撮合近鄰 今日 01:00 穩外貿難度高 RCEP助華撮合近鄰 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 今日 01:00 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 智能供電全球所需! 今日 02:30 智能供電全球所需! 最新專欄文章 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 今日 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 2021/12/30 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 2021/12/30 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 2021/12/30 【揀新能源車】充電時間 續航力造就國產贏家（第三版） 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 2021/12/30 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 中國市場 大行報告 市場動向 汽車 增持 太陽能 目標價 港元 板塊 玻璃股