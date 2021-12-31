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【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻

研究報告 14:18 2021/12/31

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太陽能玻璃價格持續受壓，庫存天數多於29日，看似前景暗淡，不過，摩根士丹利指出情況已反映在價格中，下跌風險低，當未來太陽能玻璃模組需求回升、多晶硅價格修正，價格便會回升，看好洛陽玻璃股份 （01108） 及福萊特玻璃 （06865）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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