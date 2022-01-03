日圓 有望重上112 名家專區 2022/01/03 分享： 美股創新高，美俄又努力化解烏克蘭問題，加上市場對Omicorn憂慮降，這一切降低市場對日圓的避險需求。另外，美10年期債息重越1.5厘，亦為圓滙帶來壓力。不過，RCEP已正式執行，應利好日本經濟。面對 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 你可能感興趣 歐元只能短暫看好 今日 01:00 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 01:00 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 01:00 英鎊 挑戰1.37美元 最新專欄文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元