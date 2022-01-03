日圓 有望重上112

美股創新高，美俄又努力化解烏克蘭問題，加上市場對Omicorn憂慮降，這一切降低市場對日圓的避險需求。另外，美10年期債息重越1.5厘，亦為圓滙帶來壓力。不過，RCEP已正式執行，應利好日本經濟。面對

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