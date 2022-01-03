澳元 有望上試74美仙

上周最為市場矚目的是澳洲國防部指，沒理據去推翻達爾文港租借予中方企業的合約。眾所周知，澳洲向來敵視中國，更曾表示因安全為由，要推翻達爾文港的租約。究竟澳洲國防部此舉其意為何？這實在有待進一步觀察。至於

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