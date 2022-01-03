澳元 有望上試74美仙 名家專區 2022/01/03 分享： 上周最為市場矚目的是澳洲國防部指，沒理據去推翻達爾文港租借予中方企業的合約。眾所周知，澳洲向來敵視中國，更曾表示因安全為由，要推翻達爾文港的租約。究竟澳洲國防部此舉其意為何？這實在有待進一步觀察。至於 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 你可能感興趣 歐元只能短暫看好 今日 01:00 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 01:00 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 01:00 英鎊 挑戰1.37美元 最新專欄文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元