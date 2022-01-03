新西蘭的新冠病毒新增確診人數從12月初只有平均約200，到現在逾2萬。面對這一轉變，市場也隨之把紐央行2月23日加息預期，由原屬共識降至9成。當然，9成機率仍屬高。踏入新一年，重點留意是RCEP執行後

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