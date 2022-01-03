紐元 目標72美仙 名家專區 2022/01/03 分享： 新西蘭的新冠病毒新增確診人數從12月初只有平均約200，到現在逾2萬。面對這一轉變，市場也隨之把紐央行2月23日加息預期，由原屬共識降至9成。當然，9成機率仍屬高。踏入新一年，重點留意是RCEP執行後 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 你可能感興趣 歐元只能短暫看好 今日 01:00 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 01:00 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 01:00 英鎊 挑戰1.37美元 最新專欄文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元