加元 暫徘徊1.26至1.29

油價穩、美國聖誕節銷情理想，加上美國最新一周新申領失業救濟人數回落至接近52年低位（註：加拿大7成以上出口輸往美國，美國人消費力強，有利加拿大出口），這一切可視為利好加元滙價因素。踏入1月，重點觀察拜

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