加元 暫徘徊1.26至1.29 名家專區 2022/01/03 分享： 油價穩、美國聖誕節銷情理想，加上美國最新一周新申領失業救濟人數回落至接近52年低位（註：加拿大7成以上出口輸往美國，美國人消費力強，有利加拿大出口），這一切可視為利好加元滙價因素。踏入1月，重點觀察拜 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 你可能感興趣 歐元只能短暫看好 今日 01:00 歐元只能短暫看好 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 01:00 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 01:00 英鎊 挑戰1.37美元 最新專欄文章 歐元只能短暫看好 今日 歐元只能短暫看好 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元