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歐元只能短暫看好

名家專區 2022/01/03

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筆者短綫看好歐元，是因為歐元滙價已低，以及地緣政局壓力暫緩。不過，烏克蘭或土耳其任何一方出問題，歐元將難獨善其身。

歐洲的政局，似乎正在改善中。上周，美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行了視像會議，嘗試化解

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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