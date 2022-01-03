筆者短綫看好歐元，是因為歐元滙價已低，以及地緣政局壓力暫緩。不過，烏克蘭或土耳其任何一方出問題，歐元將難獨善其身。

歐洲的政局，似乎正在改善中。上周，美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行了視像會議，嘗試化解

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