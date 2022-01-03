歐元只能短暫看好 名家專區 2022/01/03 分享： 筆者短綫看好歐元，是因為歐元滙價已低，以及地緣政局壓力暫緩。不過，烏克蘭或土耳其任何一方出問題，歐元將難獨善其身。 歐洲的政局，似乎正在改善中。上周，美國總統拜登與俄羅斯總統普京舉行了視像會議，嘗試化解 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 你可能感興趣 歐元 向1.14至1.15美元進發 今日 01:00 歐元 向1.14至1.15美元進發 英鎊 挑戰1.37美元 今日 01:00 英鎊 挑戰1.37美元 日圓 有望重上112 今日 01:00 日圓 有望重上112 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.26至1.29 今日 加元 暫徘徊1.26至1.29 紐元 目標72美仙 今日 紐元 目標72美仙 澳元 有望上試74美仙 今日 澳元 有望上試74美仙 日圓 有望重上112 今日 日圓 有望重上112 英鎊 挑戰1.37美元 今日 英鎊 挑戰1.37美元 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元