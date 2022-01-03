新年翻盤 忍耐靜待 名家專區 2022/01/03 分享： 港股在2021年經歷了先甜後苦的一年，恒指在2月中農曆年後升越31000關見頂後，基本上一沉未起。恒指全年跌14%，成為全球表現最差股市，12月及第四季同錄跌幅（表一）。 上周五年結日，阿里巴巴（ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 商湯力保不失 港融資韌力強 2021/12/31 商湯力保不失 港融資韌力強 透視中港美 - 阿里再試「鐵底」 終極支持下移 2021/12/30 阿里再試「鐵底」 終極支持下移 透視中港美 - 長實套現巨款 憧憬回饋股東 2021/12/29 長實套現巨款 憧憬回饋股東 透視中港美 - 北水假期 提防波動 2021/12/28 北水假期 提防波動 透視中港美 - 中移動勢強 回A爆熱潮 2021/12/25 中移動勢強 回A爆熱潮 中國概念股 騰訊控股（00700） 北水流入 1月效應 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 恒生指數 股票 阿里健康（00241） 小米集團－W（01810）