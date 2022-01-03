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新年翻盤 忍耐靜待

名家專區 2022/01/03

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港股在2021年經歷了先甜後苦的一年，恒指在2月中農曆年後升越31000關見頂後，基本上一沉未起。恒指全年跌14%，成為全球表現最差股市，12月及第四季同錄跌幅（表一）。

上周五年結日，阿里巴巴（

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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