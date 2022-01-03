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【博反彈攻略】頭砲買龍頭 美團VS騰訊VS阿里巴巴

研究報告 15:54 2022/01/03

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2021年跌到市場特別關注，2022年最多人想博反彈的板塊，除了內房股，當然要數一眾新經濟龍頭股。摩根士丹利認為，重磅新經濟股2022年有望迎來收復。

2021年股份受累盈利下調及估值削減，平均累跌44%，跑輸MSCI中國指數同期的19%跌幅。摩根士丹利認為，內地政府一系列的監管政策出台，對板塊構成的預期重塑已經過去，目前市場焦點已轉移至政策實際執行情況。

該行相信市場會2022下半年起關注新經濟股重回正軌的增長，以內地首15間市值最大的新經濟股為指標，其合計營運利潤的年均複合增長率（CAGR），可由2019至2021年的3.7%，提升至2022至2025年的33.3%。不過氣氛脆弱加上盈測重估，摩根士丹利指新經濟股全面復甦言之尚早，仍要以強板塊為先。

摩根士丹利2022年看好哪隻新經濟股？美團 （03690） 、騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 誰最值買？訂閱《經濟日報》電子版後可以解鎖全部內容：

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記者：陳煒傑

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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