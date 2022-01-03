【2022年買貨名單】花旗劉顯達薦8大心水股 1隻高息 息率8.4厘 研究報告 07:10 2022/01/03 分享： 港股在去年下半年風雨飄搖，踏入2022年，花旗環球董事總經理劉顯達預期，港股將反轉，有回升機會，上半年恒生指數目標26000點，年底目標28000點，並推薦8大股份。 ▼點擊圖片放大 +2 欲觀看全文請成為付費會員： ； 《2022年收息全攻略》系列第一冊《本地熱門收息股》已經登場了，訂戶可登入瀏覽，詳見：【下一頁】 ； ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 2022年第一季 十大焦點股 今日 2022年第一季 十大焦點股 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 2021/12/30 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 2021/12/24 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 你可能感興趣 2022年第一季 十大焦點股 今日 00:01 2022年第一季 十大焦點股 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 19:16 2021/12/30 【2022前瞻】總結9間大行明年首選股 邊10大「金股」最多大行推薦？（持續更新） 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 18:19 2021/12/24 【名家談科網股】騰訊罕有派中期息 瑞銀財管李智穎：科網股可重新加倉 最新專欄文章 【2022年展望】重磅反彈頭砲 應買美團、騰訊抑或阿里巴巴？ 今日 【2022年展望】重磅反彈頭砲 應買美團、騰訊抑或阿里巴巴？ 【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻 2021/12/31 【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 2021/12/31 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 2021/12/30 【2022港股賣點】恒指估值吸引 還是收息吸引？（附高股息港股一覽表） 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 2021/12/30 【2022年黑馬】兩大條件造就黑馬股（附股票推介） 港股 花旗銀行 市帳率 市盈率 中遠海控（01919） 港華燃氣（01083） 京東（美：JD） 指數 蒙牛乳業（02319） 中美關係