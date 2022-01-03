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【2022年買貨名單】花旗劉顯達薦8大心水股 1隻高息 息率8.4厘

研究報告 07:10 2022/01/03

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港股在去年下半年風雨飄搖，踏入2022年，花旗環球董事總經理劉顯達預期，港股將反轉，有回升機會，上半年恒生指數目標26000點，年底目標28000點，並推薦8大股份。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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