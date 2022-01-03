【高息藍籌】通脹來臨 逾5厘股息長和系股份中此股受惠 研究報告 08:36 2022/01/03 分享： 通脹來臨，全球利率在2022年勢必趨升，過去在低息環境備受追捧的收息股，會否失去吸引力呢？答案梗係唔一定啦！滙豐早前報告更指，部分公用股較受惠通脹環境，當中首選長和系內的環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） 。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 2022年第一季 十大焦點股 今日 2022年第一季 十大焦點股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 2021/12/24 【5G+發A股】8厘股息中移動 券商平均睇升逾4成（第四版） 你可能感興趣 2022年第一季 十大焦點股 今日 00:01 2022年第一季 十大焦點股 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 18:50 2021/12/13 【高息藍籌】近5厘息滙豐 平均目標價潛在升幅約18%（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 知多啲 7. 長建5厘高息+受惠通脹 7. 長建5厘高息+受惠通脹 最新專欄文章 【高息藍籌】中行股息率近10厘 券商平均睇升近4成 今日 【高息藍籌】中行股息率近10厘 券商平均睇升近4成 【2022年展望】重磅反彈頭砲 應買美團、騰訊抑或阿里巴巴？ 今日 【2022年展望】重磅反彈頭砲 應買美團、騰訊抑或阿里巴巴？ 【2022年買貨名單】花旗劉顯達薦8大心水股 1隻高息 息率8.4厘 今日 【2022年買貨名單】花旗劉顯達薦8大心水股 1隻高息 息率8.4厘 【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻 2021/12/31 【2022年潛力板塊】睇好太陽能玻璃 大摩首季睇好呢兩隻 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 2021/12/31 【2022前瞻】高增長行業有邊幾個 投資者應避免兩類陷阱（第二版） 收息股 派息 買入 目標價 每股派息 澳洲 英國 通脹 電能實業（00006） 公用股