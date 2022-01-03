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【高息藍籌】通脹來臨 逾5厘股息長和系股份中此股受惠

研究報告 08:36 2022/01/03

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通脹來臨，全球利率在2022年勢必趨升，過去在低息環境備受追捧的收息股，會否失去吸引力呢？答案梗係唔一定啦！滙豐早前報告更指，部分公用股較受惠通脹環境，當中首選長和系內的環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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