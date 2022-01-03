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【高息藍籌系列】逾5厘股息 捉長和系的通脹贏家（第二版）

研究報告 17:27 2022/01/03

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通脹來襲，收息、高息成為2022年投資布局、資產配置的重要一環。點先可以跑贏通脹？本篇從收息、高息的領域，為各位追蹤高息股、收息股，最重要是受惠通脹的好股。

收息股在通脹的價值

全球利率在2022年勢必趨升，大家或會問，這對收息股來說，會否失去吸引力呢？答案梗係唔一定啦！大家只要看看近期熱門收息股的股價表現，便可見反映。想看更多收息、高息股分析，就不要錯過投資理財周刊及投資版聯乘推出的《2022年收息全攻略》系列電子書，首本《本地熱門收息股第一冊》已刊出。

再說，滙豐早前報告亦指，在通脹升溫香的環境下，投資公用股需作出選擇，繼續看好收益和股息能夠長期增長的公司。滙豐基於長建（001038）現有業務能夠產生大量自由現金流，有利每股派息增長，視其為公用股首選，並給予以「買入」的投資評級。想看更詳盡分析，訂戶可繼續瀏覽或登入帳戶，未成為訂戶的朋友，歡迎按訂閱。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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