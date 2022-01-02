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世衛無牙老虎 疫情如何終結？

國際 22:38 2022/01/02

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在環球新冠疫情一役，世界衛生組織作為全球性組織，是最適合發揮「大總管」角色的機構，發揮跨國協調功能，惟在爭取讓貧窮國家也能獲得疫苗一事上，世衛力竭聲嘶，近乎每次記者會都呼籲捐贈疫苗，富國卻充耳不聞，看不到有力行動。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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