世衛無牙老虎 疫情如何終結？

在環球新冠疫情一役，世界衛生組織作為全球性組織，是最適合發揮「大總管」角色的機構，發揮跨國協調功能，惟在爭取讓貧窮國家也能獲得疫苗一事上，世衛力竭聲嘶，近乎每次記者會都呼籲捐贈疫苗，富國卻充耳不聞，看不到有力行動。

...