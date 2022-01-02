世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 國際 22:38 2022/01/02 分享： 在環球新冠疫情一役，世界衛生組織作為全球性組織，是最適合發揮「大總管」角色的機構，發揮跨國協調功能，惟在爭取讓貧窮國家也能獲得疫苗一事上，世衛力竭聲嘶，近乎每次記者會都呼籲捐贈疫苗，富國卻充耳不聞，看不到有力行動。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 你可能感興趣 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 21:30 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 21:13 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 21:47 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 最新專欄文章 國金札記 - 瘋狂購物抗通脹 美強勁消費難持續 2021/12/31 瘋狂購物抗通脹 美強勁消費難持續 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 國金札記 - 憂Plan C難得民心 約翰遜猶豫按兵 2021/12/30 憂Plan C難得民心 約翰遜猶豫按兵 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 2021/12/29 約翰遜延推Plan C 恐是另一場豪賭？ 國金札記 - Omicron肆虐 航空業再遇冷 2021/12/29 Omicron肆虐 航空業再遇冷 疫情 世界衞生組織 疫苗 氣候暖化 政治 聯合國