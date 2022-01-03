Omicron再次拖累新盤銷售?

兩年疫情過去，2021年隨着疫情漸緩，新盤亦重啓推盤步伐，在剛性需求帶動下，成交量上升的同時，造價亦屢創新高，惟新冠變異毒株Omicron流入社區，中港通關或現變數，倘社交距離措施收緊，將窒礙樓盤銷售，抗疫持久戰或再次拖累一手銷售。

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