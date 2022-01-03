Omicron再次拖累新盤銷售? 名家專區 14:00 2022/01/03 分享： 兩年疫情過去，2021年隨着疫情漸緩，新盤亦重啓推盤步伐，在剛性需求帶動下，成交量上升的同時，造價亦屢創新高，惟新冠變異毒株Omicron流入社區，中港通關或現變數，倘社交距離措施收緊，將窒礙樓盤銷售，抗疫持久戰或再次拖累一手銷售。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 錢都跑到哪裏去？ 2021/11/29 錢都跑到哪裏去？ 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 2021/12/10 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 2021/12/13 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 你可能感興趣 錢都跑到哪裏去？ 01:00 2021/11/29 錢都跑到哪裏去？ 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 01:00 2021/12/10 2022年新盤成交 料逾1.7萬伙 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 09:00 2021/12/13 元朗站新盤 發展商價錢取態如何？ 最新專欄文章 專家樓論 - 二手放盤量 衝兩年新高 今日 二手放盤量 衝兩年新高 專家樓論 - 單位面積設下限=可以「住大啲」? 2021/12/31 單位面積設下限=可以「住大啲」? 專家樓論 - 資助出售房屋量 2022回復常態 2021/12/31 資助出售房屋量 2022回復常態 專家樓論 - 邊個屋苑跑贏？ 2021/12/30 邊個屋苑跑贏？ 專家樓論 - 新界西樓價 跑贏市區樓 2021/12/29 新界西樓價 跑贏市區樓 一手市場 The YOHO Hub 北部都會區 元朗 成交 土地供應 發展商