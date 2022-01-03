【年賺一倍 】基金經理陳金偉：一戰成名靠選股（全圖上載） 財金猛人追蹤 18:18 2022/01/03 分享： 1 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳建仁 欄名 : 大師解讀 最新專欄文章 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 2021/12/28 【星級分析師 - 第3版】任澤平：港股2022年賺錢兩個要點（優選28隻股份） 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 2021/12/13 【方舟拆解】女股神為什麼頻密短炒？（第四版：圖表全部上載） 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 2021/11/16 【停投中資股】淡馬鍚在想什麼（第二版） 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 2021/11/01 【特斯拉大股東】廖凱原：賺大錢需要這種思維（第２版) 【鯨油故事】 - 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 2021/10/04 質疑女股神：油價見頂面臨大跌！ 中國 基金 行業