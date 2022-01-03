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【苦盡甘來】港股回勇或強勢回歸要有兩大條件 （附短中長綫建議）

研究報告 12:59 2022/01/03

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港股在2021年最後一個交易日回勇（恒指收報233397），對2022年有何啟示？中金解釋這突然大升可能是技術性因素所致，如回補空倉，但技術因素之外，在海外中資股經近一年下跌後所處的估值水平和相對吸引力，不排除一部分為2022年做布局的資金所驅動。

另一方面，12月PMI表現好於預期可能也對市場情緒提供一定支撐。中金預期，隨著政策穩增長信號進一步明確（如近期連續降準和下調LPR），認為年初政策有可能進一步發力，且不只限於貨幣政策的寬鬆，其他各領域政策也有可能加大支持力度，為經濟提供支撐。

在這背景下，考慮到港股市場已連續一年跑輸、且自2020年2月以來便鮮有持續的資金流入，港股市場有可能重獲投資者關注、特別是受益於其相對A股和全球市場的比較優勢。

進入2022年，中金認為港股的價值可能再度逐步顯現。如該行2022年展望報告中提及，有利的政策環境和較低估值水平，2022年港股市場可能是均值回歸的一年。

    點擊圖片放大

強勢回歸的兩大抬升條件

短期而言，節前節後預計市場成交持續清淡，目前脆弱的情緒修復可能還需要一定時間，但隨着短期不確定性逐步消退和穩增長政策在年度的進一步落地，料海外中資股市場有望逐步反彈，進而吸引更多資金流入。但要股市進一步或更強勁上升......，請繼續瀏覽訂閱內容或成為我們的訂戶，盡覽分析內容

資料來自：中金

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欄名 : 大行觀點

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