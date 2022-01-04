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【開年布局】盤點見底股 翻身股 增長股 　第一版

研究報告 10:56 2022/01/04

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2022年開局，不少讀者對股市期望，如港股見底、愛股翻番，買到上升股......，本篇研報一次滿足你多個期望，各位絕對要繼續看下去。

一. 見底板塊　內銀
 
內銀一向是中資高息的代表，平安証券的報告指，當前銀行業板塊估值水平約0.63倍，繼續處在歷史絕對低位，市場對經濟下行壓力，以及銀行資產質量的悲觀預期，已充分反映。

然而，自去年第4季度以來，面對經濟下行壓力和地產風險抬升，穩增長政策加碼積極主動，1年期貸款市場報價利率（LPR）5基點（BP），央行貨幣政策委員會第4季度例會增加「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為」新提法，房地產政策迎來邊際緩和。

平安證券展望2022年初寬鬆溫和的監管環境下，銀行基本面有望維持穩健，建議繼續關注板塊過度悲觀預期糾偏的配置機會。因此，其建議關注的反而是板塊中近期股價走勢較差的招商銀行 （03968） ，另外還有郵儲銀行 （01658） ，以及寧波銀行（深：002142），評級為「強烈推薦」。

至於喜歡收息、高息的朋友也不用失望，《2022年收息全攻略》系列電子書，將為大家網羅中港收息股，還有集中外高息ETF……等，專為好息的你編製。系列的首本電子書《本地熱門收息股第一冊》已刊出。訂戶可直接按此登入，即可瀏覽，尚未成為訂戶的，可以最新推廣的10元優惠價，盡覽電子書之餘，更可享有《香港經濟日報》及兩大周刊的電子版，各位萬勿錯過。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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