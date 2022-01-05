【開年布局】盤點見底股 翻身股 增長股（第三版）

2022年開局，不少讀者對股市期望，如港股見底、愛股翻番，買到上升股......，本篇研報一次滿足你多個期望，各位絕對要繼續看下去。

一. 見底板塊 內銀



內銀一向是中資高息的代表，平安証券的報告指，當前銀行業板塊估值水平約0.63倍，繼續處在歷史絕對低位，市場對經濟下行壓力，以及銀行資產質量的悲觀預期，已充分反映。

然而，自去年第4季度以來，面對經濟下行壓力和地產風險抬升，穩增長政策加碼積極主動，1年期貸款市場報價利率（LPR）5基點（BP），央行貨幣政策委員會第4季度例會增加「發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為」新提法，房地產政策迎來邊際緩和。

平安證券展望2022年初寬鬆溫和的監管環境下，銀行基本面有望維持穩健，建議繼續關注板塊過度悲觀預期糾偏的配置機會。因此，其建議關注的反而是板塊中近期股價走勢較差的招商銀行 （03968） ，另外還有郵儲銀行 （01658） ，以及寧波銀行（深：002142），評級為「強烈推薦」。

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