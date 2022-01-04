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元宇宙概念當炒 併購潮帶動板塊向好

財金猛人追蹤 07:06 2022/01/04

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正式踏入新一年，筆者首先在此祝大家新年快樂，在市場中如魚得水！回顧美股全年表現，道瓊斯指數2021年累計升近19%，納斯達克指數升逾21%；標準普爾500指數更升近27%，指數全年創下70個收市紀錄新高，三大指數均連升3年，表現理想，望2022年可繼續升勢。

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欄名 : 笑看峰雲

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