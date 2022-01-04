元宇宙概念當炒 併購潮帶動板塊向好 財金猛人追蹤 07:06 2022/01/04 分享： 正式踏入新一年，筆者首先在此祝大家新年快樂，在市場中如魚得水！回顧美股全年表現，道瓊斯指數2021年累計升近19%，納斯達克指數升逾21%；標準普爾500指數更升近27%，指數全年創下70個收市紀錄新高，三大指數均連升3年，表現理想，望2022年可繼續升勢。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 笑看峰雲 最新專欄文章 年底波動期 2022年從知難行易說起 2021/12/29 年底波動期 2022年從知難行易說起 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 2021/12/21 【渾水新作】年尾揾快錢 狙擊貝殼找房 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 2021/12/14 【聖誕甜股】跨年行情心水之選 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 2021/12/07 美股市況波動大 科技零售股超賣可分批入 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 2021/11/30 【聖誕行情】美股年底有望Happy Ending 元宇宙 Meta 電動車 收購 概念 晶片 雲端 指數 硬件 美股