【一周前瞻及異動股】自上周初「北水」暫停流港以來，港股明顯受到影響，個別交易日成交金額僅約600億元，成交持續萎縮，而內地昨仍在休市中，大市遂續疲軟。

捕捉異動股，除要探究它受資金追捧的原因之外，還要衡

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