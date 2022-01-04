中藥同仁堂國藥看俏 名家專區 2022/01/04 分享： 【一周前瞻及異動股】自上周初「北水」暫停流港以來，港股明顯受到影響，個別交易日成交金額僅約600億元，成交持續萎縮，而內地昨仍在休市中，大市遂續疲軟。 捕捉異動股，除要探究它受資金追捧的原因之外，還要衡 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 A Tale of Two央行：2022年版（一） 今日 A Tale of Two央行：2022年版（一） 你可能感興趣 A Tale of Two央行：2022年版（一） 今日 01:00 A Tale of Two央行：2022年版（一） 最新專欄文章 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（一） 今日 A Tale of Two央行：2022年版（一） 選股情報 - 洛陽玻璃 目標18.2元 2021/12/31 洛陽玻璃 目標18.2元 選股情報 - 2021年結 2021/12/30 2021年結 選股情報 - 港鐵目標43.5元 2021/12/30 港鐵目標43.5元 選股情報 - 美國之鑑 2021/12/29 美國之鑑 港股 中藥股 異動股 遠東發展（00035） 中國中藥（00570） 大眾金融控股（00626） 中糧包裝（00906） 同仁堂國藥（03613） 板塊