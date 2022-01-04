  • 17°C
香港時間 : 2022104日 (週二) 01:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中藥同仁堂國藥看俏

名家專區 2022/01/04

分享：

【一周前瞻及異動股】自上周初「北水」暫停流港以來，港股明顯受到影響，個別交易日成交金額僅約600億元，成交持續萎縮，而內地昨仍在休市中，大市遂續疲軟。

捕捉異動股，除要探究它受資金追捧的原因之外，還要衡

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

相關文章

A Tale of Two央行：2022年版（一）
今日
A Tale of Two央行：2022年版（一）

你可能感興趣

A Tale of Two央行：2022年版（一）
今日 01:00
A Tale of Two央行：2022年版（一）

最新專欄文章

選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（一）
今日
A Tale of Two央行：2022年版（一）
選股情報 - 洛陽玻璃 目標18.2元
2021/12/31
洛陽玻璃 目標18.2元
選股情報 - 2021年結
2021/12/30
2021年結
選股情報 - 港鐵目標43.5元
2021/12/30
港鐵目標43.5元
選股情報 - 美國之鑑
2021/12/29
美國之鑑
港股 中藥股 異動股 遠東發展（00035） 中國中藥（00570） 大眾金融控股（00626） 中糧包裝（00906） 同仁堂國藥（03613） 板塊

上一篇文章

A Tale of Two央行：2022年版（一）

下一篇文章

港股人幣計價國指可升兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏觀眼界 - 聖誕快「落」？
聖誕快「落」？
有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？
特首戰誰入閘 春節前有眉目？
【商湯股價】商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊（第四版）（加入十大券商持倉分析）
【商湯股價】商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊（第四版）（加入十大券商持倉分析）
恒指2022年走勢：先跌後彈
恒指2022年走勢：先跌後彈
【資金流向】大戶熱炒港股ETF 跨年行情看高一綫？（第三版）
【資金流向】大戶熱炒港股ETF 跨年行情看高一綫？（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里輸家食尾糊難言轉勢 超賣挾淡+粉飾櫥窗成關鍵 （第二版）
【阿里巴巴股價】阿里輸家食尾糊難言轉勢 超賣挾淡+粉飾櫥窗成關鍵 （第二版）