A Tale of Two央行：2022年版（一）

2021年5月17日，筆者有文：《A Tale of Two央行》，講的是中美央行對各自上升的通脹表態各有不同（圖一至四），美國謂是暫時性的，中國則嚴陣以待，結果？

美儲局今時被打臉了，再不敢講通脹是暫

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