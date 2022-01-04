木星資管Arevalo：新興市場債券吸引

木星資產管理新興市場債券團隊認為，由於新興市場債券估值相對非常便宜，因此有望在2022年提供大量機遇。

2020年評論員相繼告訴我們，2021年將會是新興市場債券的豐收年，但結果並非這樣。新興市場債券的

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