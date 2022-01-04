木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 名家專區 2022/01/04 分享： 木星資產管理新興市場債券團隊認為，由於新興市場債券估值相對非常便宜，因此有望在2022年提供大量機遇。 2020年評論員相繼告訴我們，2021年將會是新興市場債券的豐收年，但結果並非這樣。新興市場債券的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Alejandro Arevalo 木星資產管理新興市場債券主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中信劉建民：股市商品備受關注 2021/12/31 中信劉建民：股市商品備受關注 專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題 2021/12/30 劉國傑︰留意三大長期主題 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 2021/12/29 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/24 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 2021/12/24 【2022港股攻略】光銀林樵基：8大主題揀股 （附板塊推薦股名單） 經濟 通脹 貨幣政策 債券 國債 組合 公司債券 新興市場 宏觀分析 投資策略