延續旺勢 2022年熱選工廈 名家專區 2022/01/04 分享： 2021年投資市場反彈，全幢工廈一枝獨秀，2022年投資市場基本因素似乎仍不差，相信工廈仍是投資熱選之一，而通關後，酒店及商舖料現反彈。 本地疫情緩和，加上環球持續低息因素，2021年大額物業買賣市場出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - Omicron再次拖累新盤銷售? 2022/01/03 Omicron再次拖累新盤銷售? 專家樓論 - 二手放盤量 衝兩年新高 2022/01/03 二手放盤量 衝兩年新高 專家樓論 - 單位面積設下限=可以「住大啲」? 2021/12/31 單位面積設下限=可以「住大啲」? 專家樓論 - 資助出售房屋量 2022回復常態 2021/12/31 資助出售房屋量 2022回復常態 專家樓論 - 邊個屋苑跑贏？ 2021/12/30 邊個屋苑跑贏？ 疫情 物業 商舖 工廈 物業買賣 外資 政府政策 上環 紅磡 中環