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延續旺勢 2022年熱選工廈

名家專區 2022/01/04

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2021年投資市場反彈，全幢工廈一枝獨秀，2022年投資市場基本因素似乎仍不差，相信工廈仍是投資熱選之一，而通關後，酒店及商舖料現反彈。

本地疫情緩和，加上環球持續低息因素，2021年大額物業買賣市場出

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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