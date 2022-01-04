2022年股市開局 名家專區 2022/01/04 分享： 2022年第一個交易日，港股高開低走，相信令不少投資者失望，但昨日A股無市，在缺少北水下，憧憬消退令到港股偏軟。上周五最後半個交易日，能夠刺激一輪反彈是因為有外媒指，內地可能透過減稅去支持經濟，惟會否 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 2022/01/03 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 交易講場 - 恒指10大最強股買得過？ 2021/12/31 恒指10大最強股買得過？ 交易講場 - 揭新東方轉型困局 具投資啓示 2021/12/30 揭新東方轉型困局 具投資啓示 交易講場 - 買最差股博反彈 勝算有多大？ 2021/12/29 買最差股博反彈 勝算有多大？ 交易講場 - 用狗股策略 港股買甚麼？ 2021/12/28 用狗股策略 港股買甚麼？ 港股 A股 恒指走勢 汽車 板塊 新能源 中醫 電力 醫藥股 煤