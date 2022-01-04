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2022年股市開局

名家專區 2022/01/04

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2022年第一個交易日，港股高開低走，相信令不少投資者失望，但昨日A股無市，在缺少北水下，憧憬消退令到港股偏軟。上周五最後半個交易日，能夠刺激一輪反彈是因為有外媒指，內地可能透過減稅去支持經濟，惟會否

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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