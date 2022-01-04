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頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇

名家專區 2022/01/04

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美國在5G技術應用上，屬世界先行者，早於2019年便有電訊商開始推出商用5G數據計劃，推銷新技術時，往往以超極速作招徠，號稱較4G快600倍。

惟有愈來愈多美國網民發現，廣告與事實存有落差，投訴5G很多

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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