頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 名家專區 2022/01/04 分享： 美國在5G技術應用上，屬世界先行者，早於2019年便有電訊商開始推出商用5G數據計劃，推銷新技術時，往往以超極速作招徠，號稱較4G快600倍。 惟有愈來愈多美國網民發現，廣告與事實存有落差，投訴5G很多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 國金札記 - 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 2022/01/03 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 2022/01/02 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 國金札記 - 瘋狂購物抗通脹 美強勁消費難持續 2021/12/31 瘋狂購物抗通脹 美強勁消費難持續 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 美國 5G 航空 電訊 電訊商 技術應用 美元