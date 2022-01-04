立會「學校式管理」 設12正副班長行長

新一屆立法會下周三開鑼，據悉，建制內部將自設類似學校式管理。坐擁絕大部分議席的建制派，為加強協調和維持議政效率，除原有的正副班長外，將於3大界別各增設正、副班長，其中選委會界別更加設4名行長。

上屆立法

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