立會「學校式管理」 設12正副班長行長 名家專區 2022/01/04 分享： 新一屆立法會下周三開鑼，據悉，建制內部將自設類似學校式管理。坐擁絕大部分議席的建制派，為加強協調和維持議政效率，除原有的正副班長外，將於3大界別各增設正、副班長，其中選委會界別更加設4名行長。 上屆立法 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 2022/01/03 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 2021/12/31 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 有政戲 - 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 2021/12/30 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 有政戲 - 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 2021/12/29 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 有政戲 - 通關望穿秋水 3大因素今年凍過水 2021/12/28 通關望穿秋水 3大因素今年凍過水 立法會 政治 銀行