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接近十厘息的「候選好股」!

名家專區 02:30 2022/01/04

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環球各地股市均想在新的一年開紅盤，但在「奧仔」和通脹升溫的陰霾下，未必都能順意，港股恒指周一高開二百點後倒跌接近一百二十三點收市，不過，仍守在二萬七千二百點樓上，加上不同板塊和個股在昨天的表現屬於榮辱

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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