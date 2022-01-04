接近十厘息的「候選好股」! 名家專區 02:30 2022/01/04 分享： 環球各地股市均想在新的一年開紅盤，但在「奧仔」和通脹升溫的陰霾下，未必都能順意，港股恒指周一高開二百點後倒跌接近一百二十三點收市，不過，仍守在二萬七千二百點樓上，加上不同板塊和個股在昨天的表現屬於榮辱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 智能供電全球所需! 2021/12/31 智能供電全球所需! 投資坐標 - 家居零售高息 有心有力! 2021/12/29 家居零售高息 有心有力! 投資坐標 - 聖誕鐘聲升什麽? 2021/12/24 聖誕鐘聲升什麽? 投資坐標 - 柬埔寨疫情受控開步走! 2021/12/22 柬埔寨疫情受控開步走! 投資坐標 - 預期十厘息股票才安心! 2021/12/21 預期十厘息股票才安心! 鴻興印刷（00450） 華新手袋國際控股（02683） 福田實業（00420） 威勝控股（03393） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國恒大（03333） 港股 派息 恒大