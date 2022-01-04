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【比亞迪股價】比亞迪曾升半成升幅冠藍籌 產量直迫全球一哥Tesla

名家專區 10:59 2022/01/04

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全球電動車一哥 Tesla（美：TSLA）最新公布第四季交付量創季度新高，股價應升急彈近14%，再度迫近紀錄高位。市場樂觀緒向中概電動車股蔓延，比亞迪 （01211） 今早裂口高開4%，早段再多升逾半成，為今早藍籌升幅王。

比亞迪昨收市後公布的12月及全年產量數字，新能源車月度及年度按年產量同急增逾兩倍，增幅不單遠高於比亞迪，以產量數值計亦進一步迫近全球一哥，股價整固多時追落後強勢相信未完。趁升幅隨整體大市收窄，在270元以下買入作中長綫投資的值博率不低。比亞迪再上暫以現約處291元的50天綫為短綫目標，若有力突破，中綫望再近325元紀錄高位。

比亞迪今早以276元裂口高開後，早段曾衝上279.6元，勁升逾5%。惟騰訊 （00700） 、美團 （03690） 為首的藍籌科網股高位回吐，拖累整體大市調頭向下，恒指由升轉跌逾百點，比亞迪亦隨其他重磅藍籌升幅收窄。

基本因素看，比亞迪產量增長持續強勁，新能源車12月產量達9.2萬輛，2021年全年總產量增至近61萬輛，兩年按年計均激增約2.2倍。單以第4季計，比亞迪新能源車總產量亦近27萬輛，較Tesla同期近31萬輛，落後差距收窄至約15%，來年隨時有力迎頭趕上。

當然，比亞迪車款多為20、30萬元人民幣或以下的中低檔車款，市場亦以中國內地為地，與Tesla Model S車價動輒逾百萬元，在毛利率方面的都難以直接比率。但投資界首重電動車生產商......

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欄名 : 大市拆局

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