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【新能源車拆局】補貼減　加價潮至？孰好孰壞？（第二版）

研究報告 19:30 2022/01/04

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新能源車以特斯拉為首，本港上市有比亞迪 （01211） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 、長汽 （02333） 等，2021年股價表現叱咤風雲。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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