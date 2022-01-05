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【滙豐股價】滙豐見7個月高直迫50元關 加息預期短綫未炒完（第三版）

名家專區 11:24 2022/01/05

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美國加息預期新年過後持續升温，新舊經濟股換馬繼續上演，美股道指昨回升0.6%，科技股納指大跌1.3%。港股新舊經濟股換馬更明顯，滙豐 （00005） 昨升1.5%後，今早在大成交配合下進一步彈勁最多4%，股價見7個月高，直迫50元。

滙豐為首的國際、本地銀行股全綫向上，關鍵是美國投資者新年開局選擇將Omicron變種病毒繼續全球擴散的憂慮暫放一旁，轉而聚焦在聯儲局預期提前加息遏抑通脹上。利率期貨、美債息及美滙全指向預期最早今年3月加息，銀行股差息收入有望逐步改善。

滙豐今早以49.35元裂口高開逾3%，一舉突破10月高位48元，早段高見49.75元，見今年5月底高位。截至上午11時15分，滙豐已錄15億元成交，罕見打入港股5大成交榜之列。大成交配合股價突破，有望上闖50元關。

滙豐以外，一眾國際及本地銀行股基本全綫向好。中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 及恒生 （00011） 早段同升約2%。

銀行股全綫向好，催化劑是美國周新年後首兩個交易日，債市、滙市及利率期貨市場同指向美國提前加息預期升温。先說直接反映投資者對息口預期的利率期貨市場，最新造價反映投資者現預期3月首次加息機會已逾6成，較2021年最後一個交易日約五成機會，急升約十個百分點；至6月第2次加息機會亦逾五成。

10年期美債息率連日急升，而反映美元兌一藍子貨幣表現的美滙指數，亦升至約96.2高位靠穩，企於近3個星期以來最高水平......

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欄名 : 大市拆局

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