【滙豐股價】滙豐迫兩個月高蓄勢再上 加息預期短綫繼續炒（第二版）

內地網信辦加強對網上平台新聞內容監管，及落實審查科網平台境外上市數據安全審查的消息，今早再拖累騰訊 （00700） 為首的藍籌科網股表現，拖累恒指半日升轉跌。惟重磅舊經濟藍籌，今早大多逆市靠穩，當中滙豐 （00005） 大升1.5%，以全日高位47.8元收市，有蓄勢再上之勢。

滙豐為首的國際、本地銀行股全綫向上，關鍵是美國投資者新年開局選擇將Omicron變種病毒繼續全球擴散的憂慮暫放一旁，轉而聚焦在聯儲局預期提前加息遏抑通脹上。利率期貨、美債息及美滙全指向預期最多今年3月加息，銀行股差息收入有望逐步改善。滙豐股價今早迫近2個多月高位，若成功阻位向上，短綫上望50元心理關口。

滙豐今全日穩步向好，U盤收報47.8元，直迫11月底高位48元。一旦突破向上，有望上闖50元關。

滙豐以外，一眾國際及本地銀行股基本全綫向好。中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 同勁升約2%，恒生 （00011） 及東亞 （00023） 升逾1%。

銀行股全綫向好，催化劑是美國昨晚新年首個交易日，債市、滙市及利率期貨市場同指向美國提前加息預期升温。先說直接反映投資者對息口預期的利率期貨市場，最新造價反映投資者現預期3月首次加息機會已逾6成，較2021年最後一個交易日約五成機會，單日急升約十個百分點；至6月第2次加息機會亦達6成。

10年期美債息率昨急升至約1.63%，單日亦急升逾0.1個百分點；至於反映美元兌一藍子貨幣表現的美滙指數，昨升至96.2，亦為近3個星期以來最高水平......

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