銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 名家專區 16:52 2022/01/04 分享： 政府有意提升港人平均居住面積，以解決納米樓問題。市場即時傳出，有銀行停止接受，實用面積小於250平方呎納米單位的按揭申請，被坊間解讀為納米樓末路。其實，停止納米單位按揭的只是一家小型銀行，市場佔有率有限，相信對市場衝擊有限，可謂雷聲大雨點小。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 2021/12/30 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 2021/12/22 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 聖誕節 新盤同堂 2021/12/20 聖誕節 新盤同堂 各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？ 2021/12/17 各行各業百招用樓留住員工 邊招最實用？ 樓價 現金回贈 利嘉閣 納米樓 滙豐控股（00005）