銀行不做納米樓按揭  雷聲大雨點小

政府有意提升港人平均居住面積，以解決納米樓問題。市場即時傳出，有銀行停止接受，實用面積小於250平方呎納米單位的按揭申請，被坊間解讀為納米樓末路。其實，停止納米單位按揭的只是一家小型銀行，市場佔有率有限，相信對市場衝擊有限，可謂雷聲大雨點小。

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