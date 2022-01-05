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【名家談科技股】「基金教父」雷賢達 阿里巴巴要沽貨的都沽了

財金猛人追蹤 23:06 2022/01/05

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阿里巴巴 （09988） 在2021年累跌49%，令一眾股東失望。在基金界享負盛名的香港「基金教父」雷賢達在接受《投資理財周刊》專訪時分享對阿里巴巴看法。

阿里（美：BABA）挾淡倉，早段抽高逾半成，報125.8美元，換算價為122.6港元，相對阿里港股114.5港元，上升7%。

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雷賢達表示：

 「面對監管政策新指引，投資者需要時間去認清新的監管環境，並等待監管政策不再大改變。同時，投資者需要更清晰的認知，在新監管政策下，對企業的盈利影響如何，倘以上都清晰了，投資者便有更多信心去作長綫收集。」

他表示：

「在經濟增長放緩的環境下，阿里巴巴2021年下半年業績已受到影響，銷售放緩，廣告業務也受影響。」

雷賢達表示：

「今年中旬之後，新監管政策對阿里巴巴業務的影響有多大，應會看得較清楚，市場仍在觀望阿里巴巴下次公布的業績。」

雷賢達表示：

 「阿里巴巴股價跌到現水平，跌不下去，要沽貨的投資者都沽了，今年有一段時間股價料於低位徘徊。」

阿里巴巴上季業績遜市場預期，截至2021年9月季度，收入按年增長29%，非公認會計準則淨利潤按年大降39% 。商業業務經營利潤按年跌17.1% ；中國零售市場實物商品交易總額（GMV）同比只錄得單位數增長，主要由於零售市場放緩及電商市場競爭加劇。

阿里巴巴在公布上季業績時，下調2022財年收入指引，由原來預計的30%增長，降至介乎20%至23%，基於對當前宏觀經濟狀況及競爭環境的不確定性。

截至2021年9月底止3個月，經營活動產生的現金流量淨額按年下降34%；自由現金流按年下降45%，主要由於集團對關鍵策略領域投入的增加而導致盈利下降。

互聯網行業的反壟斷和監管的環境趨嚴 ，阿里巴巴近一年股價反覆偏軟，創來港上市新低。

阿里巴巴近日有利好消息，其美股股份（美﹕BABA）再獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）瞓身增持，2021年底持倉倍增至60.2萬股，相對9月底時的持倉30.2萬股，按季增加近一倍。

然而，消息並未再次支持阿里股價顯著造好，今早高開1.9%後，即受其他科技股下跌拖累而回軟，下午倒跌0.9%。美國10年期債息升至1.66厘，昨晚納指跌1.3%，中概股外圍股價急挫，今日中資科技股下跌，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 分別挫4.1%、9.8%、6%、2.7%（股價走勢詳見下圖）。

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本報記者：周劍琴

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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