【ESG拆局】點解基金要和ESG共舞

ESG 監管現時雖存有不少限制，但隨市場開始關注 ESG 及所得強勁回報，市場對ESG的需求不斷增加。

2018年初，就有11.6萬億美元的資產經ESG準則挑選下，投資可持續資產，較2年前僅有8.1萬億美元資產相比增加不少。

強勁回報的憧憬

以ESG債券為例，根據施羅德的｢2021年全球法人大調查｣與｢2021 年全球投資人大調查｣，其發行量於近2年間呈跳躍式增長，計算目前流通在外的ESG債券如綠色債券、社會責任債券、可持續發展掛鉤債券等等，總規模已逾1.5兆歐元。另外，市場預期，於2025年，歐洲將有60%互惠基金與ESG相關，而於2030年前，全球則有90萬億美元用作ESG投資，可見，綠色金融產品在未來需求越趨明顯。

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另外，全球持續大力推舉「碳達峰、碳中和」，推動新能源板塊的增長。以中國電力為例，於過去5年的新能源發電量複合年均增長率高達95.4%。於2021年，內地風力發電及光伏發電售電量按年分別上升51%及53%，天然氣發電售電量則上升近11.6倍。於今年，由於內地政策繼續支持，新能源成本持續下降，風電裝機規模保持理想增長下，相關板塊有望繼續保持強勢升幅，從而提升中國新能源行業整體回報率，尤其風電龍頭之一的龍源電力 （00916） 有望持續看好。

總而言之，投資者可預期市場未來的 ESG 指標越見更高，企業預期需適應全球壓力及營業地的可持續法規才可蓬勃發展。因此，於評估長線投資時，投資者除審視企業盈利外，更要留意其可持續性。

評級計分 唔環保要惹罰

雖說 ESG 指標透明度低，但為解決這方面的限制，部分機構已開始研發 ESG 標準 ，幫助基金經理創建 ESG 投資組合。

以碳排放為例，風險較高的公司，未來或會受減排政策或監管影響，甚至面臨罰款或繳高稅的風險。

撰文： 智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團投資副總監梁穎瑩

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