比亞迪充足電 望再開車追升 名家專區 2022/01/05 分享： 全球電動車一哥Tesla（美：TSLA）最新公布第四季交付量創季度新高，股價周一新年開局急彈近14%，再迫紀錄高位。市場樂觀情緒向中概電動車股蔓延，比亞迪（01211）昨最多升逾半成，收市升近3%，在 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 新年翻盤 忍耐靜待 2022/01/03 新年翻盤 忍耐靜待 透視中港美 - 商湯力保不失 港融資韌力強 2021/12/31 商湯力保不失 港融資韌力強 透視中港美 - 阿里再試「鐵底」 終極支持下移 2021/12/30 阿里再試「鐵底」 終極支持下移 透視中港美 - 長實套現巨款 憧憬回饋股東 2021/12/29 長實套現巨款 憧憬回饋股東 透視中港美 - 北水假期 提防波動 2021/12/28 北水假期 提防波動 港股 汽車 電動車 新能源 比亞迪股份（01211） 人民幣 新經濟 板塊 美元 特斯拉（Tesla，美：TSLA）