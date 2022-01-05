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比亞迪充足電 望再開車追升

名家專區 2022/01/05

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全球電動車一哥Tesla（美：TSLA）最新公布第四季交付量創季度新高，股價周一新年開局急彈近14%，再迫紀錄高位。市場樂觀情緒向中概電動車股蔓延，比亞迪（01211）昨最多升逾半成，收市升近3%，在

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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