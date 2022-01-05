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家佳康大升 豬肉價見底

名家專區 2022/01/05

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國企指數昨日再跌兼且出現「七連陰」，但今日節氣「小寒」，國指或有轉勢機會。至於內地豬價今年上半年也可能轉勢，刺激豬肉股昨日造好，價格反彈會有助中糧家佳康（01610）今年盈利恢復增長，加上股價昨日放量

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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