家佳康大升 豬肉價見底

國企指數昨日再跌兼且出現「七連陰」，但今日節氣「小寒」，國指或有轉勢機會。至於內地豬價今年上半年也可能轉勢，刺激豬肉股昨日造好，價格反彈會有助中糧家佳康（01610）今年盈利恢復增長，加上股價昨日放量

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