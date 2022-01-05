家佳康大升 豬肉價見底 名家專區 2022/01/05 分享： 國企指數昨日再跌兼且出現「七連陰」，但今日節氣「小寒」，國指或有轉勢機會。至於內地豬價今年上半年也可能轉勢，刺激豬肉股昨日造好，價格反彈會有助中糧家佳康（01610）今年盈利恢復增長，加上股價昨日放量 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 2022/01/04 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 中字股實力談 - 港股人幣計價國指可升兩成 2022/01/04 港股人幣計價國指可升兩成 中字股實力談 - 【首日效應】今日跌好過升（第三版） 2022/01/03 【首日效應】今日跌好過升（第三版） 中字股實力談 - 【1月展望】港股年底粉飾搶高 2022開局五十五十（第三版） 2021/12/31 【1月展望】港股年底粉飾搶高 2022開局五十五十（第三版） 中字股實力談 - 聯塑趁低買政策有鬆動 2021/12/29 聯塑趁低買政策有鬆動 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 萬洲國際（00288） 中糧家佳康（01610） 人民幣