A Tale of Two央行：2022年版（二） 名家專區 2022/01/05 分享： 昨日談了美儲局，筆者認為由於美儲局在2021年對遏通脹不負責任，在2022年就有報應，要在美經濟今年的經濟下行周期中，仍要緊縮和加息，今天談談中國人行。 大體上，人行於2021年對通脹已拉響了警報，亦對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 領展現價吸納 今日 領展現價吸納 你可能感興趣 領展現價吸納 今日 01:00 領展現價吸納 最新專欄文章 選股情報 - 領展現價吸納 今日 領展現價吸納 選股情報 - A Tale of Two央行：2022年版（一） 2022/01/04 A Tale of Two央行：2022年版（一） 選股情報 - 中藥同仁堂國藥看俏 2022/01/04 中藥同仁堂國藥看俏 選股情報 - 洛陽玻璃 目標18.2元 2021/12/31 洛陽玻璃 目標18.2元 選股情報 - 2021年結 2021/12/30 2021年結 中國 人民幣 通脹 國債 金融機構 反壟斷 外滙儲備 中國恒大（03333） 綠色金融 金融服務