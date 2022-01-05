A Tale of Two央行：2022年版（二）

昨日談了美儲局，筆者認為由於美儲局在2021年對遏通脹不負責任，在2022年就有報應，要在美經濟今年的經濟下行周期中，仍要緊縮和加息，今天談談中國人行。

大體上，人行於2021年對通脹已拉響了警報，亦對

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