施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩

變種新冠病毒Omicron的出現無疑提醒我們，環球疫情仍是縈繞不散的不明朗因素。隨着環球經濟持續復甦，我們可望在2022年再次迎來經濟增長的一年。不過，在經歷2021年的強勁增長後，由於各國政府及央行

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