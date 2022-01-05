施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩 名家專區 2022/01/05 分享： 變種新冠病毒Omicron的出現無疑提醒我們，環球疫情仍是縈繞不散的不明朗因素。隨着環球經濟持續復甦，我們可望在2022年再次迎來經濟增長的一年。不過，在經歷2021年的強勁增長後，由於各國政府及央行 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 2022/01/04 木星資管Arevalo：新興市場債券吸引 中信劉建民：股市商品備受關注 2021/12/31 中信劉建民：股市商品備受關注 專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題 2021/12/30 劉國傑︰留意三大長期主題 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 2021/12/29 保銀張智威：A股2022年跑贏美股 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 2021/12/24 【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單） 經濟 英國 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 加息 量化寬鬆 財政政策 英倫銀行 滯脹