  • 19°C
香港時間 : 2022105日 (週三) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德Keith Wade：環球增長動力放緩

名家專區 2022/01/05

分享：

變種新冠病毒Omicron的出現無疑提醒我們，環球疫情仍是縈繞不散的不明朗因素。隨着環球經濟持續復甦，我們可望在2022年再次迎來經濟增長的一年。不過，在經歷2021年的強勁增長後，由於各國政府及央行

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

木星資管Arevalo：新興市場債券吸引
2022/01/04
木星資管Arevalo：新興市場債券吸引
中信劉建民：股市商品備受關注
2021/12/31
中信劉建民：股市商品備受關注
專訪 - 劉國傑︰留意三大長期主題
2021/12/30
劉國傑︰留意三大長期主題
保銀張智威：A股2022年跑贏美股
2021/12/29
保銀張智威：A股2022年跑贏美股
【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）
2021/12/24
【回購潮後例升？】張憶東證5大回購潮恒指反攻 （附27股回購名單）
經濟 英國 通脹 貨幣政策 美國聯儲局 加息 量化寬鬆 財政政策 英倫銀行 滯脹

上一篇文章

緊盯疫情 住宅成交量先跌

下一篇文章

A Tale of Two央行：2022年版（二）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【商湯股價】商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊（第四版）（加入十大券商持倉分析）
【商湯股價】商湯街貨兩日轉手逾一次 中資包底貨源全歸邊（第四版）（加入十大券商持倉分析）
宏觀眼界 - 聖誕快「落」？
聖誕快「落」？
恒指2022年走勢：先跌後彈
恒指2022年走勢：先跌後彈
有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？
特首戰誰入閘 春節前有眉目？
【資金流向】大戶熱炒港股ETF 跨年行情看高一綫？（第三版）
【資金流向】大戶熱炒港股ETF 跨年行情看高一綫？（第三版）
【阿里巴巴股價】阿里輸家食尾糊難言轉勢 超賣挾淡+粉飾櫥窗成關鍵 （第二版）
【阿里巴巴股價】阿里輸家食尾糊難言轉勢 超賣挾淡+粉飾櫥窗成關鍵 （第二版）