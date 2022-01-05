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【AI第一股】翻倍啓示　臨戰AI大時代

研究報告 10:32 2022/01/05

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AI獨角獸、港股「AI第一股」商湯科技 （00020） 上市之路曲折，受到美國打壓，上市計劃一度擱淺，基石投資者名單發生重大改變。在悲觀情緒下，商湯第二度上市認購未見踴躍，最後以下限3.85元定價。然而，商湯上市後四日連漲，成交連日佔據港股前列，創造股價翻倍的神蹟，股價最高見9.7元，較上市價升超1.5倍。商湯走勢超出多數投資者預期，申萬宏源證券分析認為有以下啓示。

申萬宏源劉洋團隊認為，商湯當前超過較多投資者預期的走勢，與目前投資者們更關心股票是否與AI行業有關，是否與元宇宙熱點有關的大環境脫不開關係。

後人口紅利時代，AI有望成為十年以上的高景氣賽道；需求爆發增長的條件已經具備，現階段瓶頸可能在於供給端；行業將獲得AI賦能成功案例大量示範效應、十四五大量政策催化、AI獨角獸上市潮等三重機遇；重點關注AI企業的落地能力。

全球科技和資本市場格局的變化，港股可能被低估，未來，港股有望成為科技新的全球資本化港灣。

當前商湯的2020年靜態PS約61倍，高於恒生科技指數/A股AI，有示範效應，且這種「示範效應」可能會產生深遠影響。

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欄名 : 大行有路捉

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