緊盯疫情 住宅成交量先跌

唐榮日前在網上評論指出，兩年疫情過去，2021年隨着疫情漸緩，新盤亦重啓推盤步伐，在剛性需求帶動下，成交量上升的同時，造價亦屢創新高。

惟新冠變異毒株Omicron流入社區，中港通關或現變數，倘社交距離

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