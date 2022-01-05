緊盯疫情 住宅成交量先跌 名家專區 2022/01/05 分享： 唐榮日前在網上評論指出，兩年疫情過去，2021年隨着疫情漸緩，新盤亦重啓推盤步伐，在剛性需求帶動下，成交量上升的同時，造價亦屢創新高。 惟新冠變異毒株Omicron流入社區，中港通關或現變數，倘社交距離 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 延續旺勢 2022年熱選工廈 2022/01/04 延續旺勢 2022年熱選工廈 專家樓論 - Omicron再次拖累新盤銷售? 2022/01/03 Omicron再次拖累新盤銷售? 專家樓論 - 二手放盤量 衝兩年新高 2022/01/03 二手放盤量 衝兩年新高 專家樓論 - 單位面積設下限=可以「住大啲」? 2021/12/31 單位面積設下限=可以「住大啲」? 專家樓論 - 資助出售房屋量 2022回復常態 2021/12/31 資助出售房屋量 2022回復常態 疫情 新冠肺炎 發展商 地產 中原地產 大圍