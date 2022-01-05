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港股等方向 個股尋機會

名家專區 2022/01/05

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恒指表現窄幅，未來走向維持觀點，等向上穿23605點，或向下失22990點。內地A股復市，但未能拉升港股，但成交量可回升至1,183億元。

航空股升 成短綫選擇

豬肉股及航空股是昨日焦點板塊。豬肉股多年都

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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