港股等方向 個股尋機會 名家專區 2022/01/05 分享： 恒指表現窄幅，未來走向維持觀點，等向上穿23605點，或向下失22990點。內地A股復市，但未能拉升港股，但成交量可回升至1,183億元。 航空股升 成短綫選擇 豬肉股及航空股是昨日焦點板塊。豬肉股多年都 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 2022年股市開局 2022/01/04 2022年股市開局 交易講場 - 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 2022/01/03 馬斯克預言 今年臨新一波經濟衰退 交易講場 - 恒指10大最強股買得過？ 2021/12/31 恒指10大最強股買得過？ 交易講場 - 揭新東方轉型困局 具投資啓示 2021/12/30 揭新東方轉型困局 具投資啓示 交易講場 - 買最差股博反彈 勝算有多大？ 2021/12/29 買最差股博反彈 勝算有多大？ 港股 A股 航空股 萬洲國際（00288） 中國聯塑（02128） 中糧家佳康（01610） 豬肉股 信利國際（00732） 雨潤食品（01068） 人民幣