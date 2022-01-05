歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 名家專區 2022/01/05 分享： 歐美疫情與政府防疫措施的嚴厲程度，似乎呈背馳發展，從確診人數看，歐美疫情確實嚴重，美國單日確診已達100萬宗。可是，防疫措施未見再加強，甚至放寬。 華府傳染病專家福西接受傳媒訪問指出，由於絕大多數個案都 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 國金札記 - 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 2022/01/03 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 2022/01/02 世衛無牙老虎 疫情如何終結？ 疫情 新冠肺炎 美國 英國 傳染病