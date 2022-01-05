歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵

歐美疫情與政府防疫措施的嚴厲程度，似乎呈背馳發展，從確診人數看，歐美疫情確實嚴重，美國單日確診已達100萬宗。可是，防疫措施未見再加強，甚至放寬。

華府傳染病專家福西接受傳媒訪問指出，由於絕大多數個案都

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