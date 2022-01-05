特首選戰於3月底舉行，特首林鄭月娥將於下周三立法會大會，公布大幅改組政府架構，包括重設經濟發展及勞工局，整合本港人力資源，應對未來經濟發展，被視為連任競選政綱之一。

新一屆特首選舉提名期由2月15至3月

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