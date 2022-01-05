林鄭下周公布改組 預告連任政綱？ 重設經濟發展勞工局 整合人力應對需求 名家專區 2022/01/05 分享： 特首選戰於3月底舉行，特首林鄭月娥將於下周三立法會大會，公布大幅改組政府架構，包括重設經濟發展及勞工局，整合本港人力資源，應對未來經濟發展，被視為連任競選政綱之一。 新一屆特首選舉提名期由2月15至3月 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 2022/01/04 立會「學校式管理」 設12正副班長行長 有政戲 - 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 2022/01/03 通關臨門煞車 返學返工或要先打針 有政戲 - 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 2021/12/31 特首戰誰入閘 春節前有眉目？ 有政戲 - 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 2021/12/30 「畫公仔畫出腸」 李家超暗示快通關 有政戲 - 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 2021/12/29 慶回歸25年 習來港主持故宮開幕？ 政治 林鄭月娥 施政報告 商務及經濟發展局 發展局