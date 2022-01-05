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林鄭下周公布改組 預告連任政綱？

重設經濟發展勞工局 整合人力應對需求

名家專區 2022/01/05

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特首選戰於3月底舉行，特首林鄭月娥將於下周三立法會大會，公布大幅改組政府架構，包括重設經濟發展及勞工局，整合本港人力資源，應對未來經濟發展，被視為連任競選政綱之一。

新一屆特首選舉提名期由2月15至3月

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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