2022年首選招商局商業房託 名家專區 02:30 2022/01/05 分享： 美國錄得單日感染「奧仔」的人數破紀錄超過一百萬人，歐洲疫情亦仍然嚴峻，但歐美股市懶得理會繼續向上，泛歐指數周二黃昏升1%創新高，晚上，道指又見新高，標指爭持，但納指相對疲弱，主因是市場擔心今年稍後加息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 接近十厘息的「候選好股」! 2022/01/04 接近十厘息的「候選好股」! 投資坐標 - 智能供電全球所需! 2021/12/31 智能供電全球所需! 投資坐標 - 家居零售高息 有心有力! 2021/12/29 家居零售高息 有心有力! 投資坐標 - 聖誕鐘聲升什麽? 2021/12/24 聖誕鐘聲升什麽? 投資坐標 - 柬埔寨疫情受控開步走! 2021/12/22 柬埔寨疫情受控開步走! REITs股 招商局商業房託（01503） A股 美股 加息 每股資產淨值 目標價 派息 港股 疫情