2022年首選招商局商業房託

美國錄得單日感染「奧仔」的人數破紀錄超過一百萬人，歐洲疫情亦仍然嚴峻，但歐美股市懶得理會繼續向上，泛歐指數周二黃昏升1%創新高，晚上，道指又見新高，標指爭持，但納指相對疲弱，主因是市場擔心今年稍後加息

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