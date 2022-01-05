【中移動股價】中移動千億回購出籠 追升A股勝算高（第二版）

美國加息預期持續升温，高估值估值股備受壓力，納指隔夜大跌1.3%。本港藍籌科技股繼續跟跌不跟升，今早全綫下滑，拖累恒指早段大跌逾280點，再度下試23000關。藍籌舊經濟股相對靠穩，銀行股以外，今早以中移動 （00941） 受A股首掛造好帶動，早段曾逆市升逾半成表現最亮麗。

中移動港股價今早高見51.5元，大升7%，中午收報50.65元，升5.5%成藍籌升幅王。惟相對A股中午收報59.77元（人民幣，下同），中移動港股現價仍呈近四成半大折讓，相對其他高息內銀H股折讓水平高得多。中移動公布通過港股回購計劃，回購最多逾20億港股，現價計涉資1,200億港元，有望拉動港股追升，加速中港股價收窄。

中移動A股今早首掛高見63.58元，較招股價57.58元升逾一成，中午收市價貼近早60元水平，維持約4%升幅。

上周中移動A股認購繳款日，中簽股民有多達7.4億元認購額破紀錄，一度令投資界關注中移動A股會否破底，拖累在港股價同步向下。本欄當時撰文「中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?」，已分析過去5大A股棄購新股，只有月前由港股回A的百濟神州 （06160） （滬：688235）1隻破底，其他大型IPO首掛全部向上，相信中移動港股股價亦無礙。

以今早中移動A股帶動港股強勢看，短綫升勢相信有餘未盡，炒港股折讓收窄料為主要推動力。以中移動A股今早約報60元，港股約報50港元計，港股折讓約45%。中移動作為高息電訊股，預計股息率高達7、8厘，與一眾高息內銀股相比，有過之而無不及。對於內地投資者而言，以高溢價持有中移動A股，股息回報變相大打折扣，A股與港股差價收窄是必然炒作主題。

中移動今早公布通過回購計劃，回購最多約20.5億港股，佔港股數目約一成。此舉明顯是以回購拉升股價回饋股東，多於大派現金股息......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

...