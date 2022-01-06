【中移動股價】中移動A股退守招股價 港股趁回調低吸（第三版）

美國加息預期持續升温，高估值科技股備受壓力，納指隔夜大跌3.3%。內地A股受外圍市場氣氛影響全綫偏軟，大熱新股中移動 （00941） A股（滬：600941）轉冷，今早退守57.58元（人民幣，下同）招股價，拖累港股價亦隨大市回落約1%

中移動A股昨以近全日低位57.88元收市，今早進一步轉弱，大部份時間在貼近57.58元招股價爭持，中午收報57.6元。按中移動A股半日成交約41億元計，只要市場氣氛未見急轉直下，行使超額配售權的80多億元「綠鞋」護盤資金，短綫應可協助力守招股價。期間中移動港股價若隨A股進一步回調，趁低吸納等下月底千億回購資金出籠的勝算更高。

中移動港股中午收報49.05港元，較A股維持約四成大折讓，相對其他高息內銀H股折讓水平高得多。中移動日前公布通過港股回購計劃，回購最多逾20億港股，現價計涉資1,200億港元，有望拉動港股追升，加速中港股價收窄。

上周中移動A股認購繳款日，中簽股民有多達7.4億元認購額破紀錄，一度令投資界關注中移動A股會否破底，拖累在港股價同步向下。本欄當時撰文「中移動A股逾萬股民棄購破紀錄 若破底港股價難倖免?」，已分析過去5大A股棄購新股，只有月前由港股回A的百濟神州 （06160） （滬：688235）1隻破底，其他大型IPO首掛全部向上，相信中移動A股亦有力守住招股價。

中移動作為高息電訊股，預計股息率高達7、8厘，與一眾高息內銀股相比，有過之而無不及。對於內地投資者而言，以高溢價持有中移動A股，股息回報變相大打折扣，A股與港股差價收窄是必然炒作主題。

另中移動日前公布通過回購計劃，回購最多約20.5億港股，佔港股數目約一成。此舉明顯是以回購拉升股價回饋股東，多於大派現金股息

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