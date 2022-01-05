【阿里巴巴股價】股神拍擋芒格失光環 加倍押注阿里曝光股價仍倒跌（第二版）

股神巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）最新披露，在2021年第四季再度瞓身增持阿里巴巴 （09988） ，年底持倉倍增至逾60萬股阿里ADS（美：BABA），涉資約5.8億港元。惟消息並未再次支持阿里股價顯著造好，今早輕微高開不足2%後，即受其他科技股大跌拖累回軟，全日倒跌2%。

相對上次在去年10月初，芒格披露大增阿里持倉八成至逾30萬股，消息即支持股價急彈逾7%的的強勢，已不可同日而語。芒格大手增持消息對阿里股價支持力大減，相信反映此殿堂級價值投資者對阿里作為潛力價值股的研判未獲市場認同。芒格光環漸失的同時，市場上質疑阿里為價值陷阱的聲音似乎亦漸成主流。

芒格旗下報業機構Daily Journal向美國證監會提交的季度申報顯示，於2021年底持有60.2萬股美股ADS，相對9月底時持倉約30.2萬股，按季增加近一倍。以阿里ADS第四季平均價約145.6美元計，增持涉資逾7,400萬美元。

芒格上次去年10月披露大增阿里持倉後，對沖基金橋水（Bridge Water）及高盛等著名投資者相繼披露大手增倉阿里，一度引來投資界對阿里估值修復的無限憧憬。惟截至11月底，Nasdaq.com統計阿里機構投資者第四季申報的完整報告，才發現第三季減持阿里的投資機構接近1,200家，較增持機構多出近一倍。減持總股數亦倍於增倉數量，淨減倉總額逾152億美元。

著名機構投資者大手增持阿里，引來傳媒大肆報導，反令人看不到在阿里收入及盈利高增長故事受質疑，以至美國當局迫令由美股退市威脅從未停息下，美資機構股東大舉減持的勢頭。

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