【未出谷底】內房銷售仍弱 建銀國際：1、2月數字料仍低迷 研究報告 12:56 2022/01/05 分享： 數據顯示12月份內房全約銷售仍按年下滑，反映內房的弱勢仍未止，建銀國際更認為內房銷售在1、2月份仍低迷。該行指，長期的銷售下滑令市場感憂慮，而內房板塊於首季將迎來一波美元債到期的困境，因而認為行業需要更多的刺激措施支持。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 今日 【AI第一股】翻倍啓示 臨戰AI大時代 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 今日 【2022翻身股】科網股跑輸有因 2022迎價值回歸（第二版） 【Omicron變種】Omicron引發的市場波動料不會持續 2021/12/31 【Omicron變種】Omicron引發的市場波動料不會持續 【2022板塊攻略】「碳中和」加速能源轉型 天然氣拓展空間闊（第二版） 2021/12/31 【2022板塊攻略】「碳中和」加速能源轉型 天然氣拓展空間闊（第二版） 【2022翻身股】內房板塊有望「軟着陸」（第二版） 2021/12/30 【2022翻身股】內房板塊有望「軟着陸」（第二版） 港股 板塊 行業 銷售 地產