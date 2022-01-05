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【未出谷底】內房銷售仍弱  建銀國際：1、2月數字料仍低迷

研究報告 12:56 2022/01/05

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數據顯示12月份內房全約銷售仍按年下滑，反映內房的弱勢仍未止，建銀國際更認為內房銷售在1、2月份仍低迷。該行指，長期的銷售下滑令市場感憂慮，而內房板塊於首季將迎來一波美元債到期的困境，因而認為行業需要更多的刺激措施支持。

...

欄名 : 大行有路捉

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