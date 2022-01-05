漸進式按揭 有辣有唔辣 名家專區 15:33 2022/01/05 分享： 特首林鄭月娥日前接受本報專訪首次披露，研究在資助出售房屋（居屋及綠置居）引入漸進式按揭安排，只需以房價一半為基礎，支付首期及按揭供款便能上車，讓港人「買得起、供得起」。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 【過渡性房屋】林鄭月娥出席大埔樂善村過渡性房屋動土禮 項目提供約1,200個單位 2021/12/29 【過渡性房屋】林鄭月娥出席大埔樂善村過渡性房屋動土禮 項目提供約1,200個單位 【獨家專訪】特首林鄭月娥：資助出售房屋研引入漸進式按揭 首期減半低供款 讓港人買得起供得起 今日 【獨家專訪】特首林鄭月娥：資助出售房屋研引入漸進式按揭 首期減半低供款 讓港人買得起供得起 你可能感興趣 【過渡性房屋】林鄭月娥出席大埔樂善村過渡性房屋動土禮 項目提供約1,200個單位 19:30 2021/12/29 【過渡性房屋】林鄭月娥出席大埔樂善村過渡性房屋動土禮 項目提供約1,200個單位 【獨家專訪】特首林鄭月娥：資助出售房屋研引入漸進式按揭 首期減半低供款 讓港人買得起供得起 今日 07:00 【獨家專訪】特首林鄭月娥：資助出售房屋研引入漸進式按揭 首期減半低供款 讓港人買得起供得起 最新專欄文章 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 2022/01/04 銀行不做納米樓按揭 雷聲大雨點小 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 2022/01/03 企業擴充步伐慢 商廈租賃回暖僅幻象？ 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 2021/12/30 樓價指數2連跌 僅屬高位整固 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 2021/12/22 外資基金「春江鴨」趁低撈酒店 憧憬通關商機？ 聖誕節 新盤同堂 2021/12/20 聖誕節 新盤同堂 安秀苑 樓價 居屋 借貸 新世界 林鄭月娥 綠置居