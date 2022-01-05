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漸進式按揭  有辣有唔辣

名家專區 15:33 2022/01/05

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特首林鄭月娥日前接受本報專訪首次披露，研究在資助出售房屋（居屋及綠置居）引入漸進式按揭安排，只需以房價一半為基礎，支付首期及按揭供款便能上車，讓港人「買得起、供得起」。

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欄名 : 樓市分析

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