美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章 國際 19:37 2022/01/05 分享： 近期環球新冠肺炎確診人數大增，英國單日突破20萬宗，美國甚至超越100萬大關。多國因應疫情惡化而收緊防疫措施，同一時間卻大幅縮短確診者及密切接觸者的隔離期，如此自相矛盾的做法，凸顯一眾選擇與病毒共存的地區，抗疫計劃已經進入新一章。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 招招火上加油 里拉跌勢難止 2021/12/27 招招火上加油 里拉跌勢難止 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 2021/12/23 電動車利益重大 遊說集團阻轉型 你可能感興趣 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 22:22 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 21:30 2021/12/30 瘋狂購買抗通脹 美零售銷售虛高 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 21:47 2021/12/28 美股新高獨憔悴 航空業再遇寒流 最新專欄文章 國金札記 - 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 今日 歐美無意收緊防疫 住院死亡率屬關鍵 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 2022/01/04 歐美確診颷為何不收緊防疫？拆解疫情統計 國金札記 - 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/04 頻譜審批歎慢板 美5G緩慢元兇 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 2022/01/03 頻譜審批嘆慢板 美5G緩慢元兇 國金札記 - 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 2022/01/03 窮國人民難獲疫苗 怪世衞「先天不足」？ 疫情 出入境管制 新冠肺炎疫情 疫苗 美國疾病管制與預防中心 英國 西班牙 法國 加拿大 美國