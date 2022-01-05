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美歐縮短隔離期 譜寫與病毒共存新一章

國際 19:37 2022/01/05

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近期環球新冠肺炎確診人數大增，英國單日突破20萬宗，美國甚至超越100萬大關。多國因應疫情惡化而收緊防疫措施，同一時間卻大幅縮短確診者及密切接觸者的隔離期，如此自相矛盾的做法，凸顯一眾選擇與病毒共存的地區，抗疫計劃已經進入新一章。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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