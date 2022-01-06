瑞聲新亮點 拓車載方案 名家專區 2022/01/06 分享： 國企指數昨日急挫，但守8000點，平安夜至今錄得八連陰，不排除已見底或即將見底，可以小注入市，當中可留意今年業績走出谷底的瑞聲科技（02018），除了進軍車載領域外，估值在手機零部件股中具吸引力。 瑞聲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 2022/01/05 【節氣轉向？】港股小寒八連陰 數據話見底先兆（第四版） 中字股實力談 - 家佳康大升 豬肉價見底 2022/01/05 家佳康大升 豬肉價見底 中字股實力談 - 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 2022/01/04 【節氣轉向】A股今年開局好失望 港股捱打望小寒打救（第四版） 中字股實力談 - 港股人幣計價國指可升兩成 2022/01/04 港股人幣計價國指可升兩成 中字股實力談 - 【首日效應】今日跌好過升（第三版） 2022/01/03 【首日效應】今日跌好過升（第三版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 光大環境（00257） 瑞聲科技（02018） 中國聯塑（02128） 新能源 人民幣 板塊