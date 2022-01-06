瑞聲新亮點 拓車載方案

國企指數昨日急挫，但守8000點，平安夜至今錄得八連陰，不排除已見底或即將見底，可以小注入市，當中可留意今年業績走出谷底的瑞聲科技（02018），除了進軍車載領域外，估值在手機零部件股中具吸引力。

瑞聲

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